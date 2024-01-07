Kaldırım taşıyla camı kırıp, telefonları çaldı

İzmir’de bir kişi, kaldırım taşı ile cep telefonu satışı yapan iş yerinin camını kırıp, 6 telefonu çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlıkla ilgili harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaldırım taşıyla camı kırıp, telefonları çaldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de bir kişi, kaldırım taşı ile camı kırıp, 6 cep telefonunu çaldı.

Konak ilçesi Çankaya semtindeki İletişim Teknolojileri Çarşısı’nda cep telefonu satışı ve tamiri dükkanı işleten Ahmet Zafer Sucu, 4 Ocak sabahı iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sucu, bir kişinin önce dükkanın kapısını zorladığını ardından kaldırım taşıyla camı kırıp, koluyla uzanarak cep telefonlarını çaldığını gördü.

Kaldırım taşıyla camı kırıp, telefonları çaldı - 1

Sucu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı ve delil aradı.

Güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelinin A.E. olduğunu belirledi.

Polis, A.E.’yi aynı günün akşamı yakaladı. Gözaltına alınan A.E. tutuklanırken, çaldığı telefonları sattığı belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...