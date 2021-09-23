Kaldırıma çıkan midibisün altında can verdi

İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda servis bekleyen bir kişiye midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan ve araçla bir süre sürüklenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 04:09

Kaldırıma çıkan midibisün altında can verdi

esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 174 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.

Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a (21) çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.

Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.

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