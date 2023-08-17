Kaldırımda bisiklet kullananlara otomobil çarptı: 1 ölü

Otomobil daha sonra, o esnada kaldırımdan bisikletle geçmekte olan Yağız E.A. ile İsmail Balcıoğlu’na çarptı.

Yağız E.A. ve İsmail Balcıoğlu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Yağız E.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.