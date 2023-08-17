Kaldırımda bisiklet kullananlara otomobil çarptı: 1 ölü

Kastamonu’da kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. ile İsmail Balcıoğlu’na otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaldırımda bisiklet kullananlara otomobil çarptı: 1 ölü

’da kaldırımda süren iki kişiye otomobil çarptı.

Olay, 15 Ağustos günü Candaroğulları Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ozan B.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Kaldırımda bisiklet kullananlara otomobil çarptı: 1 ölü - 1

Otomobil daha sonra, o esnada kaldırımdan bisikletle geçmekte olan Yağız E.A. ile İsmail Balcıoğlu’na çarptı.

Yağız E.A. ve İsmail Balcıoğlu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Yağız E.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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