Kaldırımda yürüyen iki kadına kimyasal saldırı

Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine kimyasal madde atılması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö'nün yüzüne, annesiyle kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kimyasal madde atıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir minibüse bindi. Bir süre sonra minibüsten inmek için kapıya yönelen şüpheli, yolculardan G.Y'nin yüzüne de aynı sıvıdan attıktan sonra kaçtı.



A.Y.Ö ve G.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış halde bulunan bir şişeye de incelenmek üzere el konuldu.

O ANLAR KAMERADA...