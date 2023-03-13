Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi

Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.



Uyuşturucu kulanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Organ Dişçi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Dişçi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.