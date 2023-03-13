Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi

Bağcılar'da implant yaptırmak isteyen bir kişi kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi'yle 40 bin lirada anlaştı. Kadının dişleri implant sırasında zarar görünce, mağdur şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yapılan araştırmalarda Orhan Dişçi’nin ruhsatsız muayenehane işlettiği, diş doktoru değil diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu anlaşıldı.

Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi

Bağcılar'da sahte dişçi, müdahale sırasında yaptığı hata sonucu yakayı ele verdi. 

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.’ye diş doktoru olarak tanıttı.

Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi - 1

SAHTE DİŞÇİYLE 40 BİN LİRALIK ANLAŞMA

yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı. Hatice D. tedavi için Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki muayenehanesine gitti. Dişçi burada Hatice D.’nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.’nin 10 dişi iltihap kaptı.

Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi’yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.

Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi - 2

MAĞDURDAN SAVCILIĞA ŞİKAYET

Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki tabelasız iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi.

Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi.

KALFALIK BELGESİYLE HEKİMLİK 

Sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde hijyen koşullarına uymayacak şekilde muayene yapıldığı tespit edildi.

Kalfalık belgesiyle hekimlik: Sahte dişçi yakayı ele verdi - 3

Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Uyuşturucu kulanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Organ Dişçi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Dişçi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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