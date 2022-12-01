Kalın'dan İsveçli gazeteciye tepki: Röportajı yarıda kesti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç devlet televizyonu Sweden Public TV’de Diamant Salihu’nun sorularını cevapladı.



Yaklaşık bir ay önce yapılmasına rağmen yeni yayımlanan röportajda gazeteci, "Türkiye’nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiğini" iddia etti.



O ifadeye tepki gösteren Kalın, suçlamaların asılsız olduğunu, Türkiye’nin mafyatik yapılar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda asla taviz vermediğini söyledi.



Kalın, "Biz bu iddiaları çok kez duyduk. Bu dürüst gazetecilik değil. Mesnetsiz suçlamalarda bulunup, yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz. Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim” diyerek sunucuya tepki gösterdi ve röportajı yarıda kesti.