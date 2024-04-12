Kalkan-19 operasyonunda bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Kalkan-19 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” Denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmen yaklandı.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası araçlarıyla 30 büyükşehirde 22 bin 707 yabancının kimliklerine baktı.

Bunlardan bin 177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edilip İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edilirken sınır dışı işlemleri de başlatıldı.