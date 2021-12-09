Kalp krizinden öldü sanıldı, susturuculu silah çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kalp krizi nedeniyle öldüğü sanılan kişinin susturuculu silahla vurulduğu belirlendi.



Piri Reis Mahallesinde 11 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Akyol'un kardeşi ve bir arkadaşı ondan iki gündür haber alamayınca evine gitti.

Evin zilini çalmalarına rağmen içerden bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırılarak içeri girildi. İçeri girdiklerinde Mustafa Akyol koltukta oturur halde ölü bulundu.

Mustafa Akyol'un yakınları kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini düşünüp, koltuktan kaldırarak yatak odasına taşıdı.



KOLTUKTA KAN İZİ



Aile yakınları cenazenin nasıl kaldırılacağı ile plan yaparken, bir yakın cenazenin bulunduğu koltuktaki kan izlerini fark etti. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Akyol'un tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KATİL ZANLISI PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mustafa Akyol'un katil ya da katillerini bulmak için geniş çaplı bir araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından evde yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir parmak izi bulundu. Parmak izinin daha önceden 21 kez gözaltına alınan Murat S.'ye ait olduğunu tespit etti.



DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTI



Polis şüpheliyi yakalamak için araştırma devam ederken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontroller sırasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Murat S.'yi gözaltına aldı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüphelinin ayrıca cinayet suçlamasıyla arandığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirilğinde sorguya alındı.



SUSTURUCULU SİLAH EVİNDE BULUNDU



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphenin evinde yapılan aramada Mustafa Akyol'un öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet 7.65 çapta mermi ile 1 adet susturucu ve 8 adet 7.65 çapta mermi ele geçirildi. Silah incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi.



CİNAYET 10 BİN LİRA YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ



Yapılan soruşturmada ikili arasında 10 bin liralık bir alacak verecek meselesi olduğu cinayetin bu nedenle işlendiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.