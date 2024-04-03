Kamyon, işçi servislerine çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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