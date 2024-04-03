Kamyon, işçi servislerine çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda saat 08.00 sıralarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götürürken arızalandı.
Aynı fabrikaya ait ervis aracı, işçileri almak için bölgeye gitti. Bu sırada aynı yöne giden kamyon, servis minibüslerine çarptı.
Kazada,1'i ağır 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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