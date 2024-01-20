Kamyon istinat duvarında asılı kaldı

İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak’ta rampadan inen F.B. yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı.

Ön tekerleği boşluğa çıkan kamyon, istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, gerekli kontrollerin ardından yaralanan kimse olmadığının anlaşılması üzerine olay yerinden ayrıldı.



Kamyonun damperindeki hafriyat, kepçe ile başka bir kamyona aktarıldı.