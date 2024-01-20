Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Hacı Bekir Yıldız yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hacı Bekir Yıldız idaresindeki otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç.'nin (26) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Hacı Bekir Yıldız hayatını kaybetti; eşi N.Y. (45), oğlu jandarma uzman çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21), dünürü A.B. (54) ve kamyonetin sürücüsü T.Ç. ise yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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