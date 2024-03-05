Kamyonet şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mahmut A. ağır yaralandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu Kurulandak mevkisinde meydana geldi.

Mahmut A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mahmut A., ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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