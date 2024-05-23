Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da H.A'nın (37) kullandığı kamyonet, Alanya ilçesi Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı.

Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

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