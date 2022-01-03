Kamyonet yol kenarındaki eve çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, Yavuzlar mevkisinde yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.



Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti.



Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise Vakfıkebir ve Akçaabat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.



