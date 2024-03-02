Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya’da bir otomobille kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Turan Kılıç, yaşamını yitirdi.

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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’da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karababa Mahallesi’nde meydana geldi.

M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Turan Kılıç'ın kullandığı 44 AEB 408 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - 1

Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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