Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.