Kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Kaza Sivas Kent Merkezi'nde Sivas - Erzincan karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarı kavşağında meydana geldi.

58 T 0979 plakalı ticari taksi ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Almanya’dan memleketleri Sivas’a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal (12) vefat etti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar. Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

