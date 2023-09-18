“Kan davası” cinayetlerinde 9 yıl sonra karar çıktı

DURUŞMA ESKİŞEHİR’DE GÖRÜLDÜ



Güvenlik nedeniyle olayın davası Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Mahkeme heyeti sanıklar Cevzet Ö. ile kardeşi Enver Ö. hakkında, 4 kişiyi öldürmek suçundan 4’er kez müebbet hapis cezasına, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da 52’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına karar verdi. Heyet, diğer sanıklar R.Ö, S.Ö, R.Ö. ile M.Ö. hakkında ise beraat kararı verdi.



9 YIL SONRA YAKALANDI



Olayın gerçekleştiği 2013 yılından bu yana firari olan ve 2022 yılı içinde yakalanan Süleyman Ö., Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.



Mahkeme heyeti tarafından Süleyman Ö. hakkında, 4 kişiyi “Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 29 yıl ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verildi.