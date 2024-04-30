Kan donduran olay | Tartıştığı kadını öldürüp kuyuya attı, sonrasında intihar etti

S.Y. (33), bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Gözde Yılmaz (27) ile Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisindeki bağda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., otomobilindeki av tüfeğiyle ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.

Yılmaz'ın cenazesini bölgede 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y., aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.