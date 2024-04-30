Kan donduran olay | Tartıştığı kadını öldürüp kuyuya attı, sonrasında intihar etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.Y. isimli şahıs, birlikte yaşadığı Gözde Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürüp kuyuya attı. Cinayetin ardından S.Y., aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Kan donduran olay | Tartıştığı kadını öldürüp kuyuya attı, sonrasında intihar etti
Adıyaman'da korkunç cinayet: Eşini boğazını kesip göğsünden bıçakladı

Adıyaman'da korkunç cinayet: Eşini boğazını kesip göğsünden bıçakladı

Haberi Görüntüle

S.Y. (33), bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Gözde Yılmaz (27) ile Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisindeki bağda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., otomobilindeki av tüfeğiyle ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.

Yılmaz'ın cenazesini bölgede 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y., aynı silahla başına ateş ederek girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kan donduran olay | Tartıştığı kadını öldürüp kuyuya attı, sonrasında intihar etti - 1

Ağır yaralan ve Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Y., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

Bugüne dikkat! İstanbul'da toplu taşımaya kısıtlama getirildi

Bugüne dikkat! İstanbul'da toplu taşımaya kısıtlama getirildi

Valilik yasaklamıştı: İBB'den toplu ulaşım seferlerine 1 Mayıs düzenlemesi

Valilik yasaklamıştı: İBB'den toplu ulaşım seferlerine 1 Mayıs düzenlemesi

Çalışanı patronunu önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu

Çalışanı patronunu önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...