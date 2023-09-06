Kandil ne zaman? 2023 Mevlid Kandili tarihi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili için geri sayım sürüyor. Yılın son kandili, eylül ayında idrak edilecek. Peki, 2023 yılının son kandili ne zaman? İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...

Kandil ne zaman? 2023 Mevlid Kandili tarihi

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen , İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Kandil ne zaman? 2023 Mevlid Kandili tarihi - 1

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

KANDİL GÜNLERİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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