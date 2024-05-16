Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Köpekleri balkona kitledi

İstanbul Kadıköy'de bir apartman sakini evde beslediği köpekleri balkonda bıraktı. Bakımsız ve zayıflıklarıyla dikkat çeken hayvanlar balkon korkuluklarına çıkıp gezindi. Sosyal medyada yayılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Köpekleri balkona kitledi

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan bir kişi, evinde beslediği üç sokak köpeğini yalnız bırakarak evden ayrıldı.

Evde yalnız kalan köpekler, balkon korkuluklarına çıkıp düşme tehlikesi yaşadılar.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hayvanseverler bu ihmalkarlığa tepki gösterdi. Öte yandan, balkon korkuluklarında saatlerce gezinen ve sahibinin arkasından havlayan köpeklerin zayıf ve bakımsız halleri dikkat çekti.

ŞİKAYETLERİ KABUL ETMEDİ

Şikayetler üzerine yöneltilen soruları kapıyı açmayarak yanıtsız bırakan köpeklerin sahibi, "Bunların hiçbiri gerçek iddia değil. Bunlar bizi taciz eden ahlaksız komşularımızın uydurduğu şeyler. Konu savcılığa intikal etti. Savcılar ve polisler gereken önlemleri aldı. Asla böyle bir şey yok." dedi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Köpekleri balkona kitledi - 1

"ZULÜME YETER"

Hayvanların balkon korkuluklarına çıktığını sosyal medyadan görüp olay yerine gelen Gülgün Buyrukveren, "Derhal bu hayvanların oradan kurtarılması lazım. Doyuruyor, cipi var gibi şeyler yalan dolan. Cipi varsa veterinere götürülür bakılır. Bu kadının normal olmadığı kesin. İnsan sokak hayvanlarını alıp da eve kitler mi? Kendine güvenen insan kapıyı açar, bakın ben bakıyorum hayvanlara der. Bu hayvanları dolaştırmıyor bile kilitliyor. Normal bir hareket değil. Artık bu sokak hayvanlarına yapılan zulüm yeter." dedi.

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