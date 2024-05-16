Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Köpekleri balkona kitledi

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan bir kişi, evinde beslediği üç sokak köpeğini yalnız bırakarak evden ayrıldı.



Evde yalnız kalan köpekler, balkon korkuluklarına çıkıp düşme tehlikesi yaşadılar.



Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hayvanseverler bu ihmalkarlığa tepki gösterdi. Öte yandan, balkon korkuluklarında saatlerce gezinen ve sahibinin arkasından havlayan köpeklerin zayıf ve bakımsız halleri dikkat çekti.



ŞİKAYETLERİ KABUL ETMEDİ



Şikayetler üzerine yöneltilen soruları kapıyı açmayarak yanıtsız bırakan köpeklerin sahibi, "Bunların hiçbiri gerçek iddia değil. Bunlar bizi taciz eden ahlaksız komşularımızın uydurduğu şeyler. Konu savcılığa intikal etti. Savcılar ve polisler gereken önlemleri aldı. Asla böyle bir şey yok." dedi.

