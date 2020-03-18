Kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından denetlendi, işletmelerin kapatılması sağlandı.

OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.



''SALGINDAN HABERİM YOK''



Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

''ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ''



Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda. Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda biz de işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.

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