Kapalıçarşı'da kuryenin çantasından 50 bin euro çalındı

İstanbul'da Kapalıçarşı'da iki hırsız, takibe aldıkları kuryenin sırt çantasından 50 bin euro çaldıktan sonra kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kapalıçarşı'da kuryenin çantasından 50 bin euro çalındı

'da Beyazıt Kapalıçarşı çıkışında 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, çalıştığı döviz bürosuna gitti.

Transfer merkezine götürmek üzere sırt çantasına koyduğu 250 bin euro nakit para ile döviz bürosundan ayrılan kurye, bu sırada iki kişi tarafından takibe alındı.

Kapalıçarşı'da kuryenin çantasından 50 bin euro çalındı - 1

Hırsızlar, kuryenin dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantanın fermuarını açıp içinden 50 bin euro çaldı.

Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı.

Kapalıçarşı'da kuryenin çantasından 50 bin euro çalındı - 2

Kurye daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti.

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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