Kapı deliğinden tuvaletteki çocukları izleyen 70 yaşındaki şüpheli suç üstü yakalandı

Bolu Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan izlendiğini fark etti.

Cep telefonuyla kendisini izleyen şüpheliyi kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

İzledikleri karşısında şok olan görevli, şüpheliyi yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

"10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ"



Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı.

SERBEST BIRAKILDI

İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.



10 gün önce iki çocuktan şikayet aldığını belirten Burhan Türk, “Ben o gün koştum ama yetişemedim. Arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelince de teslim ettim. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.

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