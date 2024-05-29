Kapı önüne ayakkabı koyma cinayetinde müebbet hapis istemi

“YÜZÜME TÜKÜRÜNCE SİNİRLENDİM”



Yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin’in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.



Mahkemede kendisini savunan Şahin, komşusu Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek, “Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikleti ile servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı.” diye konuştu.



“GÜNAHSIZ YERE EŞİMİ ÖLDÜRDÜ”



Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin’in eşi S.Ç, sanığın sitelerinde yönetici olmadığını belirtip, “Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.