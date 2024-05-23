Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir otomobilde koltuğun altındaki döşemenin altına gizlenmiş "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu ele geçirildi.

Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu bulundu

'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince kontrol edildi.

Kontrollerde uyutulmuş halde koltuğun altındaki döşeme altına gizlenmiş cins 5 yavrusu tespit edildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Yavru köpekler, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.

HAYTAP Temsilcisi Ömer Semih Çelik, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden geçirildikten sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini belirtti.

Çelik, uyutulmaları için verilen ilaçların yavru köpekleri çok etkilediğinin gözlendiğini söyledi.

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