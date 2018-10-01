Edirne'de bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen S.M.'nin kullandığı TIR'ı durdurdu.
Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edilen TIR'da yapılan aramada, 48 şeffaf poşet içerisinde, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.M., M.H., E.Y. ve F.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edirne'de bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen S.M.'nin kullandığı TIR'ı durdurdu.