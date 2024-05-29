Kapısı çalınıp dışarıya çağrıldı: Çıkınca silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da evindeyken kapısı çalınan ve dışarıya çağrılan kişi, silahla göğsünden vuruldu.

Kapısı çalınıp dışarıya çağrıldı: Çıkınca silahlı saldırıya uğradı

’ın Hani ilçesinde evindeyken kapısı çalınıp dışarıya çağrılan B.Y. (72), kapıya çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. B.Y., göğsünden ve kolundan yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

B.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hani Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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