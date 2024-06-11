Kar kalınlığı 6 metreyi aştı! Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 6 ay önce kapanan ve kar kalınlığının 6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı askeri üs bölge yolu, ekiplerin çalışması ile kardan temizleniyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi aştı! Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu, kışın yağan ilk karla ulaşıma kapandı.

Bölgede güvenliği sağlayan askerler için erzak ve mühimmat temini 6 aydır helikopterle ile sağlanırken, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı yolun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

'Kardan tünel'ler açılarak ilerleyen iş makineleriyle, 24 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kapalı kalan 10 kilometrelik bölümün açılması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız kardeşini döven babasını öldürdü

Kız kardeşini döven babasını öldürdü

Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı

Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı

Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

İstanbul'da vatandaşlar kabusu yaşadı! Karga saldırısına uğradılar

İstanbul'da vatandaşlar kabusu yaşadı! Karga saldırısına uğradılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...