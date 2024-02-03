Kar nedeniyle yol kapandı: Hamile kadın köyde doğum yaptı

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar ve fırtınanın yolunu kapattığı Nahırkıran köyünde 4'üncü çocuğuna hamile olan Binnaz Suçin'in doğum sancıları başladı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi kapalı köyün yolunu açtı.

Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, Binnaz Suçin'in 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Evinde doğum yapan Binnaz Suçin, ambulansa alınarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suçin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.