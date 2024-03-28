Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: 10 gözaltı

Instagram'daki "Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası" isimli hesapta Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları, tartışılmaya devam ediyor. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürülmüştü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

KARABÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DA GÖZALTI KARARI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili paylaşımlar yapan zanlılar hakkında gözaltı kararı verdi.



Emniyet ekiplerince yakalanan zanlılar F.D. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D. hakkındaki talimat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



2024’TE SADECE BİR ÖĞRENCİDE HASTALIK ÇIKTI



İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir HIV ve HPV vakasında artış olmadığını dile getirmişti.