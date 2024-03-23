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Karabük Üniversitesi olayı nedir, neden gündem oldu? Karabük Üniversitesi itiraf sayfasındaki iddiaları yalandı

Karabük Üniversitesi'nin Instagram itiraf sayfası'ndaki iddialar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Söz konusu iddialarda şehirdeki bazı kadın ve erkek öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları yer almıştı. Karabük Üniversitesi itiraf sayfasındaki iddialar ardından paylaşımda bulundu.

Karabük Üniversitesi olayı nedir, neden gündem oldu? Karabük Üniversitesi itiraf sayfasındaki iddiaları yalandı

Instagram'daki " Üniversitesi İtiraf Sayfası" isimli hesapta Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları oldu. Kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürüldü.

Söz konusu paylaşımlar yayılırken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Karabük Üniversitesi de açıklamayı hesabından paylaşarak iddiaları yalanladı.

Karabük Üniversitesi olayı nedir, neden gündem oldu? Karabük Üniversitesi itiraf sayfasındaki iddiaları yalandı - 1


Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."

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