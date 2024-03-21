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Karabük'te bıçaklı kavga: 3 lise öğrencisi yaralandı

Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Karabük'te bıçaklı kavga: 3 lise öğrencisi yaralandı

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde öğrenciler B.K. (18) ile Y.S.Ö. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu R.A.S. (18) da arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. sırasında R.A.S. ve B.K, Y.S.Ö'nün bıçaklı saldırılarıyla yaralandı. Bu sırada Y.S.Ö. de elinden yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.A.S. ve B.K. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.S.Ö. ise polis ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Y.S.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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