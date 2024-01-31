Karabük'te doğalgaz borusu patladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta Safranbolu Belediyesi ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğalgaz borusu patladı.



Patlamanın etkisiyle borunun alev alması sonucu yüzünde hafif derece yanık oluşan işçi ayakta tedavi edildi. Alevler nedeniyle bir garaja sarılı çadır da zarar gördü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.



Gazın kesilmesiyle yangın söndü. Mahalleye yeniden doğalgaz verilmesi için çalışma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin