Karabük'te orman yangını

Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İddiaya göre, kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi. Yaklaşık 100 dekar alana yayılan yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuruna olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.