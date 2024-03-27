Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi

İnstagram'daki "Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası" isimli hesapta Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları, tartışılmaya devam ediyor. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürülmüştü.



Paylaşımlar üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Karabük Üniversitesi de açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları yalanladı.

KAYITTA SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Ancak, iddialar tartışılmaya devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yeni açıklamalarında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtirken; üniversite yetkilileri de yaşananların ardından birtakım önlemler aldıklarını söyledi. Alınan bazı önlemler dikkati çekti. Yetkililerin aktardığına göre, üniversite “tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu” getirdi.

Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, “Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz” dedi.