Karadeniz'de balık türlerinde azalma yaşanıyor

Bir yandan iklim değişikliği,diğer yandan aşırı avcılık ve kirlilik.

Karadeniz'de avlanabilen balık türleri azaldı.



İklim değişikliği nedeniyle, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığında artış yaşanıyor.

Deniz sıcaklığının yarım derece arttığı bölgede, başta hamsi olmak üzere birçok balık türü olumsuz etkileniyor.



Büyüme,üreme ve gelişme süreçleri tehdit altına olan balık türleri, denizde yeterli soğuma olmadığı için güneye göç etme eğilimine giriyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, kışın sıcaklık seviyesi 7 derecelere düştüğünde karadenizin kuzeyinde balıklarda güneye doğru bir hareket meydana geliyor" dedi.



Bugün avlanabilen 4-5 tür balık kaldığını belirten Erüz, "Bu da insan etkisiyle meydana gelen bir durum. iklimsel değişim ve kirlililiğn yanında aşırı avcılığa bağlı stoklarda ciddi bir düşüş yaşandı" diye konuştu.



Uzmanlar, kirlilik ve aşırı avlanmaya karşı, tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor.