Karadeniz’de önce hortum oluştu, ardından şiddetli sağanak başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısı yaptığı Karadeniz’de bu sabah saatlerinde hortum oluştu. Samsun açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karadeniz’de önce hortum oluştu, ardından şiddetli sağanak başladı

’un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

Meteorolojiden dün yapılan uyarıda, Doğu ’de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

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