Karadeniz’de yeni keşif kuyusu | Nisanda elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'a geldi. Kent programı kapsamında ilk olarak Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Bayraktar, daha sona İsmet Paşa Caddesi'nde esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Bayraktar, Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Çakın'ı da ziyaret ederek, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.



Bakan Bayraktar, programın ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na da katıldı. Burada konuşan bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına 22 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Son 22 yılda hidrolik kaynakların yanına 12 bin megavatın üzerinde rüzgar, 10 bin megavatın üzerinde güneş enerjisi kattık. Gelecek 12 yılda, her yıl mutlaka 5 bin megavat güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapılması gerekiyor. Yenilenebilir enerji ve maden yatırımlarında izin süreçlerini sadeleştirme ve hızlandırma için kanuni düzenleme hazırlığı yapıyoruz" dedi.



"60 MİLYONLUK NÜFUSUN DOĞALGAZINI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"



Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosuyla mavi vatanda doğalgaz aradığını ifade ederek, "2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini çok şükür yaptık. Sakarya gaz sahasında bugün 3.7 milyon metreküp günlük gaz üretiyoruz ama daha yolun başındayız. İnşallah oradaki gaz üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede bugün 1.4 milyon haneye yeten doğalgaz üretimimiz 15 milyon haneye kadar çıkacak; yani nerdeyse 60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğalgazı kendimiz üreteceğiz. Dün akşam itibarıyla 'Göktepe' adını verdiğimiz yeni bir kuyuyu kazmaya başlıyoruz. Bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv buluruz inşallah. Bütün çalışmamız, gayretimiz bu yönde olacak. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık" diye konuştu.



NİSANDAN ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK



Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağının da altını çizdi.