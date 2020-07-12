Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı, 1'i öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda jandarma, 3 terörist tespit etti.

Çıkan çatışmada, "Hajer" kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi.

Bölgede sıkıştırılan 2 terörist de sakladıkları mağarada güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt mensuplarının gri listede yer alan "Sipan" kod adlı Adem Çallar ve Ender Yalçın olduğu anlaşıldı.

3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği bildirildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.