Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı, 1'i öldürüldü

NTV Haber 12.07.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 19:23
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda jandarma, 3 terörist tespit etti.
Çıkan çatışmada, "Hajer" kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi.
Bölgede sıkıştırılan 2 terörist de sakladıkları mağarada güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan örgüt mensuplarının gri listede yer alan "Sipan" kod adlı Adem Çallar ve Ender Yalçın olduğu anlaşıldı.
3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği bildirildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.