"Karadeniz'in Ortadoğu olmasını istemiyoruz"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133'üncü Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi.

Tören kapsamında, astsubay öğrencileri merasim geçişi yaptığı sırada Deniz Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve helikopterler selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Geçiş törenini izleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Şehit Denizci Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema ve Konferans Salonu'nda konuşma yaptı.

Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmelerin olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Şu ana kadar Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Karadeniz bizim için zaten çok önemliydi. Şu anda da ekonomik anlamda da bizim için daha önemli bir konuma sahip. Biz Karadeniz'deki TPAO'nun faaliyetlerinden o faaliyetlerin işaretlenmesi için sürekli olarak varlık gösteriyoruz. Karadeniz'deki gemi varlığımız artarak devam ediyor" dedi.

Konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Tatlıoğlu, "2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler, Güney Osetya-Kuzey Osetya problemleri, Abhazya'nın aynı şekilde problemleri, 2014 yılında Kırım'ın işgal edilmesi, 2018 Kerç Boğazı, 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Son dönemde medyadan mutlaka takip etmişsinizdir. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı 400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın var. Bu mayınlardan 17 tanesi sahillerimize geldi. 2 tanesini tespit edemedik. 1 tanesi Kastamonu Cide'de, diğeri de Karadeniz Ereğli Liman girişinde patladı." ifadelerini kullandı.



Mayınların çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Tatlıoğlu, "Karadeniz'de bu mayınlarla mücadele ediyoruz. İki anlamda çok tehlikeli, 1'incisi az önce ifade ettiğim gibi o bölgede TPAO'nun çalışan gemileri var. Onlara çarpması durumunda o sondaj gemilerinde çalışan arkadaşlarımız ve aşağıda açık durumda bulunan doğal gazı kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla Karadeniz'de çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz'de 'Tahıl Koridoru'nun güvenliğini biz sağlıyoruz. Her ne kadar tahıl koridoru 2023'te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor ve bu tahıl koridorundaki bütün gemi geçişlerini ve Karadeniz'deki bütün bu mayın gibi tehlikeleri Deniz Kuvvetlerimiz olarak bertaraf ediyoruz. Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağladık. Biz Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" diye konuştu.