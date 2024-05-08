9 kişinin öldüğü kazada ifadeler ortaya çıktı: Tanker sürücüsünden hastalık savunması!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı. Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu ve tansiyon hastası olduğunu ifade ederek gözlerinin karardığını söyledi. Minibüs sürücüsü Latif Örs ise ifadesinde, kamyonun hızı çok yüksek olduğunu söyleyerek "Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu." dedi.

9 kişinin öldüğü kazada ifadeler ortaya çıktı: Tanker sürücüsünden hastalık savunması!
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’in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı.

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken minibüs sürücüsü Latif Örs, “Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu." dedi.

"TANSİYON HASTASIYIM"

Alkol kullanmadığını uykusuz da olmadığını dile getiren Göğüş, "Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

"UÇARAK BİZE GELİYORDU"

Minibüs sürücüsü Latif Örs ise ifadesinde, kamyonun hızı çok yüksek olduğunu dile getirip "O kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim.” dedi

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