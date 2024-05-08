İstanbul Sarıyer'deki taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'da taksiciyi öldürüp aracını gasbeden İran uyruklu zanlıya "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan bir kişinin atıldığı ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığına ilişkin polis ekiplerine ihbar yapıldığı belirtildi.

TAKSİCİYİ ÖLDÜRÜP ARACINI ÇALDI



Yapılan incelemede, söz konusu kişinin taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, taksinin seyir halindeyken Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulduğu, şoför koltuğunda bulunan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in de gözaltına alındığı kaydedildi.

HAKKARİ'DEN YURDA GİRİŞ YAPMIŞ

İddianamede, sanığın ifadesinde, Türkiye'ye 11 Şubat'ta 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını ve buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını anlattığı belirtildi.

