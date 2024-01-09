Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Kabataş yönünde yapılamayan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı

Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı - 1

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvayda yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...