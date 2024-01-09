Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvayda yoldan çekildi.



Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.



Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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