Karaköy'de vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı

Dün saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

SOĞUK SUYA RAĞMEN KURTARMAK İÇİN ATLADI

Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı.