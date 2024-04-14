Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Karaman'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kazımkarabekir ilçesi Samandere mevkisinde gece yarısından sonra yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 tarım işçisi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir tarım işçisi aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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