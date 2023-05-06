Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in (60) diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi.

Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah muayenehaneye baskın düzenledi.