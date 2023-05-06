Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı

Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, kaçak muayenehane açan bir kişi yakalanıp tutuklandı.

Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in (60) diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi.

Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah muayenehaneye baskın düzenledi.

Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı - 1

Şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el konuldu.

Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı - 2

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.

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