Karaman'da yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arazide bir pelikanın olduğunu fark ederek yanına gitti.

Yaralı olduğu için uçamadığını gören vatandaşlar pelikanı yakalayarak Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü. Burada müdürlük veterineri tarafından ilk tedavisi yapılan pelikan daha sonra Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Pelikanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.