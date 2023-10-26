Karamollaoğlu: İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Temsilcileri Medya Buluşması'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Karamollaoğlu, "Bugünkü şartlar altında İsveç'in üyeliğine sıcak bakılmaması kanaatindeyim. Biz müspet tavır sergilemeyiz. İlerleyen dönemde yaşanacak son gelişmelere göre kararımızı gözden geçirebiliriz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAMAS AÇIKLAMASI

Karamollaoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir." sözleri de hatırlatıldı. Filistinlilerin sadece kendi topraklarını koruduklarını belirten Karamollaoğlu, Hamas'ın da Filistin direniş örgütleri arasında yer aldığını söyledi.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK

Yerel seçimlere bir ittifak çatısı altında girip girmeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Karamollaoğlu, "Biz bütün seçim bölgelerinde kendi amblemimizle seçime gireceğiz. Ancak dirsek temasını da bırakmayacağız." dedi