Karar Resmi Gazete'de: 7 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.