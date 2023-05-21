Kararı ne zaman açıklayacak? Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oy ile üçüncü olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, 11 maddelik bir paylaşımda bulundu.

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttiklerini söyleyen Oğan, "Yedek olarak görülen Türk milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik" dedi. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduklarına vurgu yapan Oğan, "İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

İkinci turda hangi adayı destekleyeceği merakla beklenen Oğan'ın paylaşımında, "#OAnGeliyor" ve "#Pazartesi" etiketlerine yer vermesi dikkat çekti

İşte Sinan Oğan'ın 11 maddelik açıklaması;



"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;



Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,



HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,



İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,



"SIĞINMACILAR KONUSUNDA YETERLİ FARKINDALIĞI OLUŞTURDUK"



Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,



Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,



İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,



Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,



"HDP VE HÜDA-PAR'IN TÜRK SİYASETİNİ ESİR ALMALARINA ENGEL OLDUK"



PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,



HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,



Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.



Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.



Bizi izlemeye devam edin."



"PLANA SADIK KAL"



Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da "#OAnGeliyor" etiketini kullanarak "Plana sadık kal…" dedi.

